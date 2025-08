Schiaffo nei cruciverba: la soluzione è Sberla

SBERLA

Curiosità e Significato di Sberla

Perché la soluzione è Sberla? Schiaffo è un termine che indica un colpo dato con il palmo della mano sul volto di qualcuno, spesso simbolo di disprezzo o sconfessione. È un gesto forte e immediato, che può rappresentare umiliazione o sfida. La parola si usa anche in senso figurato, per descrivere un colpo duro a livello morale o emotivo. In ogni caso, è un gesto che lascia il segno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo schiaffo di ritornoCittà di uno storico schiaffoIn alcune regioni è sinonimo gergale di schiaffoUn numero che s imprime con uno schiaffoRumore di schiaffo

Come si scrive la soluzione Sberla

S Savona

B Bologna

E Empoli

R Roma

L Livorno

A Ancona

