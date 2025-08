Quello dei Ministri riunisce il Governo nei cruciverba: la soluzione è Consiglio

CONSIGLIO

Curiosità e Significato di Consiglio

Perché la soluzione è Consiglio? Il termine Consiglio indica un insieme di persone che si riuniscono per discutere e decidere su questioni importanti. In ambito governativo, il Consiglio rappresenta il gruppo dei Ministri che si incontrano per pianificare le politiche e prendere decisioni fondamentali per il paese. È il cuore del processo decisionale della macchina amministrativa, garantendo coordinamento e strategia. Una vera e propria guida per l'azione pubblica.

Come si scrive la soluzione Consiglio

Hai trovato la definizione "Quello dei Ministri riunisce il Governo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

S Savona

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

