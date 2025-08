Passaggio di liquidi attraverso membrane nei cruciverba: la soluzione è Osmosi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Passaggio di liquidi attraverso membrane' è 'Osmosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSMOSI

Curiosità e Significato di Osmosi

Vuoi sapere di più su Osmosi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Osmosi.

Perché la soluzione è Osmosi? L'osmosi è il processo naturale in cui i liquidi, come l'acqua, passano attraverso una membrana semipermeabile da un'area meno concentrata a una più concentrata, cercando di equilibrare le differenze di concentrazione. È fondamentale in natura e nel nostro corpo, ad esempio per mantenere l'equilibrio idrico nelle cellule. Un meccanismo invisibile ma essenziale per la vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Osmosi

Non riesci a risolvere la definizione "Passaggio di liquidi attraverso membrane"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

S Savona

M Milano

O Otranto

S Savona

I Imola

