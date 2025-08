Lo è uno che vive con un altro nei cruciverba: la soluzione è Coabitante

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è uno che vive con un altro

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo è uno che vive con un altro' è 'Coabitante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COABITANTE

Curiosità e Significato di Coabitante

Vuoi sapere di più su Coabitante? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Coabitante.

Perché la soluzione è Coabitante? Un coabitante è chi condivide uno stesso spazio abitativo con un'altra persona, vivendo sotto lo stesso tetto. Può essere un coinquilino, un convivente o semplicemente qualcuno che occupa temporaneamente un'abitazione in compagnia di altri. Questa parola descrive quindi chi vive in convivenza, condividendo ambienti e quotidianità. È un termine utile per parlare di spazi condivisi e rapporti di convivenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è chi pensa ad altroAltro nome con cui è noto lo squalo elefanteLo è ciò che vale l altroLo si mette sull altrolo ma in un altro caso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Coabitante

Hai davanti la definizione "Lo è uno che vive con un altro" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

A Ancona

B Bologna

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I K C E S D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DICKENS" DICKENS

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.