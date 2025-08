Le impugnano i domatori nei cruciverba: la soluzione è Fruste

Home / Soluzioni Cruciverba / Le impugnano i domatori

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le impugnano i domatori' è 'Fruste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRUSTE

Curiosità e Significato di Fruste

Hai risolto il cruciverba con Fruste? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Fruste.

Perché la soluzione è Fruste? Le fruste sono strumenti usati dai domatori per controllare e guidare gli animali selvatici, come i leoni o i cavalli. Realizzate generalmente in cuoio o materiale sintetico, servono a comunicare ordini senza violenza. Sono simbolo di autorità e disciplina nel mondo degli spettacoli circensi e dell’equitazione, rappresentando un modo efficace per ottenere collaborazione e rispetto tra uomo e animale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Li impugnano gli autistiLe impugnano i commensaliLe impugnano i rabdomantiSi impugnano per aprireSi impugnano per passare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fruste

Hai davanti la definizione "Le impugnano i domatori" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

R Roma

U Udine

S Savona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T R L E U T B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BURLETTE" BURLETTE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.