La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La scienza che fa uso di... alambicchi' è 'Chimica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHIMICA

Curiosità e Significato di Chimica

Vuoi sapere di più su Chimica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Chimica.

Perché la soluzione è Chimica? La chimica è la scienza che studia la composizione, le proprietà e le trasformazioni delle sostanze, spesso usando strumenti come gli alambicchi per esperimenti e distillazioni. È fondamentale per capire come funzionano materiali e processi naturali, contribuendo a innovazioni in medicina, ambiente e tecnologia. Insomma, è la chiave per scoprire i segreti della materia che ci circonda.

Come si scrive la soluzione Chimica

Stai cercando la risposta alla definizione "La scienza che fa uso di... alambicchi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

H Hotel

I Imola

M Milano

I Imola

C Como

A Ancona

