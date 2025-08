La matematica che studia la misurazione degli angoli nei cruciverba: la soluzione è Goniometria

GONIOMETRIA

Curiosità e Significato di Goniometria

Perché la soluzione è Goniometria? La goniometria è la branca della matematica che si occupa di misurare e studiare gli angoli, fondamentali in geometria e trigonometria. Utilizzando strumenti come il goniometro, permette di determinare con precisione l'apertura tra due linee o superfici. È essenziale in molte applicazioni pratiche, dall'ingegneria all'architettura, rendendo più facile comprendere e calcolare le forme e le strutture del mondo che ci circonda.

Come si scrive la soluzione Goniometria

G Genova

O Otranto

N Napoli

I Imola

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

