La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La lettura dei voti' è 'Spoglio'.

SPOGLIO

Curiosità e Significato di Spoglio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Spoglio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Spoglio? Spoglio è un termine poco comune che indica il processo di eliminazione o rimozione di qualcosa, spesso in modo rapido e deciso. Deriva dall’idea di spogliare, cioè togliere via ciò che copre o appesantisce. Nella soluzione del gioco, si collega all’idea di spoglio come svuotamento o depurazione, proprio come si fa durante la lettura dei voti per capire cosa manca o cosa resta da eliminare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Riporta i voti dello studenteSi aggiunge ai pieni votiSi dà oltre al massimo dei votiPrende i votiDevoti senza voti

Come si scrive la soluzione Spoglio

Se "La lettura dei voti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

P Padova

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N S A I U S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUSINA" SUSINA

