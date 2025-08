Il Giacomo deputato ucciso dai fascisti nei cruciverba: la soluzione è Matteotti

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Giacomo deputato ucciso dai fascisti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il Giacomo deputato ucciso dai fascisti' è 'Matteotti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MATTEOTTI

Curiosità e Significato di Matteotti

La soluzione Matteotti di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Matteotti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Matteotti? Matteotti si riferisce a Giacomo Matteotti, politico socialista italiano vittima di un brutale omicidio nel 1924, perpetrato dai fascisti di Mussolini. La sua morte segnò un punto di svolta nella lotta contro il regime autoritario e rappresenta il sacrificio di chi si oppose al totalitarismo. Il suo nome è simbolo di coraggio e resistenza per la democrazia italiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Deputato socialista che fu assassinato nel 1924 dai fascistiGiacomo : avventuriero e seduttore venezianoVi venne ucciso JFKFu ucciso da GiudittaGiovanni e Giacomo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Matteotti

La definizione "Il Giacomo deputato ucciso dai fascisti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B O N O U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BUONO" BUONO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.