GAFFE

Curiosità e Significato di Gaffe

La soluzione Gaffe di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Gaffe per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Gaffe? Una figuraccia involontaria è un errore o una gaffe che ci fa fare brutta figura senza volerlo, spesso in pubblico o davanti a qualcuno importante. Può essere un commento sbagliato, un gesto fuori luogo o un malinteso che mette in imbarazzo. In sostanza, si tratta di un momento imbarazzante che ci coglie di sorpresa, lasciandoci un po' a disagio.

Come si scrive la soluzione Gaffe

Se ti sei imbattuto nella definizione "Figuraccia involontaria", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

F Firenze

F Firenze

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

