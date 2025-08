Elevato, salito, innalzato nei cruciverba: la soluzione è Asceso

ASCESO

Curiosità e Significato di Asceso

La parola Asceso è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Asceso.

Perché la soluzione è Asceso? Ascese indica il movimento verso l'alto, come quando qualcosa o qualcuno si solleva o si eleva. È il participio passato del verbo ascendere, che significa salire o elevarsi. La parola può essere usata in vari contesti, dalla montagna al successo personale. In breve, rappresenta il concetto di crescita, elevazione e progressione verso una posizione superiore.

Come si scrive la soluzione Asceso

Se "Elevato, salito, innalzato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

S Savona

C Como

E Empoli

S Savona

O Otranto

