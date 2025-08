Antipatia inacidita nei cruciverba: la soluzione è Astio

Home / Soluzioni Cruciverba / Antipatia inacidita

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Antipatia inacidita' è 'Astio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTIO

Curiosità e Significato di Astio

Approfondisci la parola di 5 lettere Astio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Astio? Antipatia inacidita si riferisce a un sentimento di forte ostilità o rancore che si accumula nel tempo, portando a un profondo astio verso qualcuno o qualcosa. È un sentimento che si radica e si consolidano, spesso senza una ragione evidente, diventando difficile da dimenticare. L'astio rappresenta dunque un'intensa inimicizia che può influenzare negativamente le relazioni e il benessere personale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un antipatia inaciditaMalcelata antipatiaForte antipatiaAvere un antipatia spiccatissimaAnimato da antipatia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Astio

La definizione "Antipatia inacidita" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D I N O E D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIDONE" DIDONE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.