Varietà di mele verdi nei cruciverba: la soluzione è Granny Smith

Home / Soluzioni Cruciverba / Varietà di mele verdi

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Varietà di mele verdi' è 'Granny Smith'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRANNY SMITH

Curiosità e Significato di Granny Smith

Vuoi sapere di più su Granny Smith? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Granny Smith.

Perché la soluzione è Granny Smith? Granny Smith è una varietà di mela verde originaria dell'Australia, famosa per la sua croccantezza e il gusto acidulo. Perfetta sia da mangiare fresca che per preparare dolci e insalate, questa mela è apprezzata in tutto il mondo. La sua caratteristica principale è il colore verde brillante e la consistenza soda, che la rendono irresistibile agli amanti dei sapori freschi e vivaci.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una varietà di meleVarietà francese di mele dolci e aciduleCosì sono le mele acerbeLa banconota che aveva il ritratto di VerdiIl re di Babilonia che ispirò Verdi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Granny Smith

Se "Varietà di mele verdi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

N Napoli

Y Yacht

S Savona

M Milano

I Imola

T Torino

H Hotel

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A E L S T E R O M O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOLESTATORE" MOLESTATORE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.