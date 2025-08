Usate per preservare il parquet nei cruciverba: la soluzione è Pattine

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Usate per preservare il parquet' è 'Pattine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATTINE

Curiosità e Significato di Pattine

Hai risolto il cruciverba con Pattine? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Pattine.

Perché la soluzione è Pattine? Le pattine sono piccole protezioni in feltro o altro materiale morbido che si applicano sotto i piedi di sedie e mobili. Il loro scopo principale è prevenire graffi e danni al parquet quando ci si muove o si spostano gli oggetti in casa. Un modo semplice e efficace per preservare la bellezza del pavimento nel tempo.

Come si scrive la soluzione Pattine

Hai davanti la definizione "Usate per preservare il parquet" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A I T N C R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INCERTA" INCERTA

