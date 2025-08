Usare, utilizzare nei cruciverba: la soluzione è Adoperare

Curiosità e Significato di Adoperare

La parola Adoperare è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Adoperare.

Perché la soluzione è Adoperare? Adoperare significa mettere qualcosa a frutto, usare con attenzione e cura. È un termine che indica l'azione di impiegare strumenti, risorse o capacità per uno scopo specifico. In sostanza, implica un uso consapevole e mirato, spesso in contesti pratici o professionali. Se vuoi comunicare efficacemente, saper adoperare al meglio ciò di cui disponi è fondamentale per ottenere risultati ottimali.

A Ancona

D Domodossola

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

