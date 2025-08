Una parte della proposizione nei cruciverba: la soluzione è Predicato Nominale

Home / Soluzioni Cruciverba / Una parte della proposizione

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Una parte della proposizione' è 'Predicato Nominale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PREDICATO NOMINALE

Curiosità e Significato di Predicato Nominale

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 17 lettere Predicato Nominale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Predicato Nominale? Il predicato nominale è quella parte della proposizione che, collegato al soggetto, ne descrive una qualità, identità o stato tramite un nome o aggettivo. È come quando diciamo Il cielo è blu o Lui sembra felice; in queste frasi, blu e felice sono i predicati nominali, fondamentali per trasmettere informazioni sul soggetto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fanno parte degli accessori dell autoParte in casi criticiBagna parte del ChiantiLa parte infimaPrende parte alla gara

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Predicato Nominale

Non riesci a risolvere la definizione "Una parte della proposizione"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

E Empoli

D Domodossola

I Imola

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

N Napoli

O Otranto

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E R G O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIGORE" RIGORE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.