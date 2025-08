Un segnale della sentinella nei cruciverba: la soluzione è Allarme

ALLARME

Curiosità e Significato di Allarme

Perché la soluzione è Allarme? Allarme indica un segnale di pericolo o emergenza, come quello di una sentinella che avverte di un'intrusione o di una minaccia imminente. È un richiamo alla cautela e all'attenzione, spesso associato a sistemi di sicurezza o situazioni di allerta. In sintesi, rappresenta un segnale che invita a intervenire prontamente per proteggere ciò che si vuole salvaguardare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un segnale di imminente pericoloPuò chiederla la sentinella per far passareSegnale stradale di arrestoIl segnale dopo cui si parlaUn apparecchio che prende il segnale

Come si scrive la soluzione Allarme

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

R Roma

M Milano

E Empoli

