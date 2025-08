Un pittore paesaggista francese dell 800 nei cruciverba: la soluzione è Corot

Home / Soluzioni Cruciverba / Un pittore paesaggista francese dell 800

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un pittore paesaggista francese dell 800' è 'Corot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COROT

Curiosità e Significato di Corot

Non fermarti alla soluzione! Conosci Corot più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Corot.

Perché la soluzione è Corot? Corot è stato un famoso pittore francese dell'Ottocento, noto per i suoi paesaggi delicati e atmosfere romantiche. Considerato uno dei precursori dell’Impressionismo, la sua arte ha influenzato generazioni di artisti, grazie alla capacità di catturare la bellezza della natura con grande sensibilità. La sua opera rappresenta un ponte tra il realismo e le nuove sperimentazioni artistiche del suo tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Paesaggista francese dell 800Un celebre pittore e scultore svizzero dell 800Celebre paesaggista francese dell OttocentoCelebre pittore paesaggista franceseWilliam illustre pittore inglese dell 800

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Corot

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un pittore paesaggista francese dell 800", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

R Roma

O Otranto

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R E R I V O I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VERITIERO" VERITIERO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.