Un minerale giallo nei cruciverba: la soluzione è Zolfo

Home / Soluzioni Cruciverba / Un minerale giallo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un minerale giallo' è 'Zolfo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZOLFO

Curiosità e Significato di Zolfo

Vuoi sapere di più su Zolfo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Zolfo.

Perché la soluzione è Zolfo? Il zolfo è un minerale di colore giallo vivace, fondamentale per molte applicazioni industriali e biologiche. Si trova in natura sotto forma di depositi minerari e viene utilizzato nella produzione di fertilizzanti, esplosivi e farmaci. La sua caratteristica tonalità lo rende facilmente riconoscibile e simbolo di energia, trasformando il suo utilizzo in un elemento chiave nel nostro quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Minerale gialloSinistri rumori da film gialloFiori giallo-verdognoliMetallo giallo e preziosoNel bel mezzo del giallo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Zolfo

La definizione "Un minerale giallo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Z Zara

O Otranto

L Livorno

F Firenze

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R R A C C O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARRICCIO" ARRICCIO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.