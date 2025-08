Un grande pittore toscano del Quattrocento nei cruciverba: la soluzione è Masaccio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un grande pittore toscano del Quattrocento' è 'Masaccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASACCIO

Curiosità e Significato di Masaccio

Approfondisci la parola di 8 lettere Masaccio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Masaccio? Masaccio è stato uno dei più grandi pittori toscani del Quattrocento, noto per aver rivoluzionato l'arte con il suo uso innovativo della prospettiva e del chiaroscuro. La sua influenza ha segnato profondamente il Rinascimento, contribuendo a rendere la pittura più realistica e coinvolgente. Con le sue opere, Masaccio ha aperto nuove strade all'espressione artistica, lasciando un segno indelebile nella storia dell'arte.

Come si scrive la soluzione Masaccio

Se "Un grande pittore toscano del Quattrocento" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

S Savona

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

