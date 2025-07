Un gemello non parente nei cruciverba: la soluzione è Sosia

SOSIA

Curiosità e Significato di Sosia

Perché la soluzione è Sosia? Un sossia è una persona che assomiglia molto a un’altra, ma non ha legami di parentela. È come un doppio che sembra identico, anche se non condividono alcun rapporto di sangue. Spesso si usa per descrivere qualcuno che, per aspetto, potrebbe essere scambiato con un altro. Insomma, un vero e proprio gemello non parente che sorprende per somiglianza.

Come si scrive la soluzione Sosia

S Savona

O Otranto

S Savona

I Imola

A Ancona

