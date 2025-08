Un camelide andino nei cruciverba: la soluzione è Alpaca

ALPACA

Curiosità e Significato di Alpaca

Approfondisci la parola di 6 lettere Alpaca: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Alpaca? L'alpaca è un mammifero sudamericano simile a un piccolo lama, apprezzato per la sua lana morbida e pregiata. Originario delle Ande, è simbolo di tradizione e sostenibilità, spesso allevato per tessuti di alta qualità. La sua eleganza e versatilità lo rendono un'icona della moda etica, portando il fascino delle montagne in ogni creazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La farina dietetica ricavata da un cereale andinoLa farina di un cereale andinoRuminante andino che fornisce una lana assai pregiataAnimale andinoGrosso rapace andino

Come si scrive la soluzione Alpaca

