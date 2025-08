Torre costiera nei cruciverba: la soluzione è Faro

Home / Soluzioni Cruciverba / Torre costiera

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Torre costiera' è 'Faro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FARO

Curiosità e Significato di Faro

Hai risolto il cruciverba con Faro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Faro.

Perché la soluzione è Faro? Una torre costiera è una struttura situata lungo la costa, progettata per segnalare la presenza di pericoli come scogli o insenature, e per guidare le imbarcazioni. Spesso si trova vicino al mare ed è dotata di un faro che emette segnali luminosi visibili anche da lontano. In questo modo, aiuta i naviganti a orientarsi e ad evitare incidenti in mare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vivono all ombra della torre EiffelTorre luminosaIn essa si trovano gli uffici della Guardia CostieraÈ situato lontano dalla zona costieraVengono guidati dalla torre di controllo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Faro

Hai trovato la definizione "Torre costiera" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

A Ancona

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A L T E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TOTALE" TOTALE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.