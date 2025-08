Tipica arma inastata medievale nei cruciverba: la soluzione è Alabarda

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tipica arma inastata medievale' è 'Alabarda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALABARDA

Curiosità e Significato di Alabarda

Perché la soluzione è Alabarda? L'alabarda è un'arma bianca medievale composta da una lunga asta di legno con una lama affilata o uno spiedo alla sommità. Utilizzata principalmente da soldati e guardie, combinava le caratteristiche di lancia e ascia, offrendo versatilità in battaglia. Simbolo di forza e disciplina, l'alabarda rimane un'emblema delle forze armate antiche e medievali, rappresentando la potenza dei guerrieri del passato.

Come si scrive la soluzione Alabarda

La definizione "Tipica arma inastata medievale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

A Ancona

B Bologna

A Ancona

R Roma

D Domodossola

A Ancona

