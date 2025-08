Si mette a qualcuno per impedirgli di parlare nei cruciverba: la soluzione è Bavaglio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si mette a qualcuno per impedirgli di parlare' è 'Bavaglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAVAGLIO

Curiosità e Significato di Bavaglio

Hai risolto il cruciverba con Bavaglio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Bavaglio.

Perché la soluzione è Bavaglio? Il bavaglio è un tessuto o una benda che si pone sulla bocca per impedire a qualcuno di parlare, spesso usato in ambito medico o come misura di sicurezza. È un modo simbolico e pratico per bloccare temporaneamente le parole, proteggendo da rischi o situazioni delicate. In sintesi, rappresenta un gesto che limita la comunicazione, spesso con intenti di controllo o cautela.

Come si scrive la soluzione Bavaglio

La definizione "Si mette a qualcuno per impedirgli di parlare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

V Venezia

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I E C G E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CINGERE" CINGERE

