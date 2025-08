Se ripetuta è un isola della Polinesia nei cruciverba: la soluzione è Bora

Home / Soluzioni Cruciverba / Se ripetuta è un isola della Polinesia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Se ripetuta è un isola della Polinesia' è 'Bora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BORA

Curiosità e Significato di Bora

La soluzione Bora di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bora per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Bora? Bora è un vento forte e freddo che soffia principalmente sui Balcani, ma anche in altre zone d'Europa. Il nome richiama l’isola di Bora, situata nella Polinesia francese, conosciuta per le sue spiagge paradisiache. Questa parola evoca quindi un’immagine di calma tropicale e di natura selvaggia, rendendola perfetta come soluzione a questo indovinello legato a un luogo esotico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L isola maggiore della Polinesia franceseUna famosa isola della Polinesia FranceseL isola della Polinesia in cui visse GauguinIsola della PolinesiaIsola più grande della Polinesia Francese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bora

Hai davanti la definizione "Se ripetuta è un isola della Polinesia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

O Otranto

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N D C S N A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONDENSA" CONDENSA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.