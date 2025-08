Se è delle scale non suona nei cruciverba: la soluzione è Tromba

TROMBA

Curiosità e Significato di Tromba

Perché la soluzione è Tromba? La tromba è uno strumento musicale a fiato, noto per il suo suono potente e brillante. È composta da un tubo lungo e sottile, che produce note quando si soffia dentro e si manipolano le valvole. Utilizzata in orchestre e bande, la tromba dà vita a melodie energiche e coinvolgenti. Insomma, un vero simbolo di musica e allegria.

Se "Se è delle scale non suona" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

