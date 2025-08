Rubare un portafoglio nei cruciverba: la soluzione è Spillare

SPILLARE

Curiosità e Significato di Spillare

Perché la soluzione è Spillare? Spillare significa far uscire o versare un liquido, ma in modo più informale può indicare anche il furto di qualcosa, come un portafoglio. È un termine che si usa spesso in modo scherzoso o colloquiale, evocando l'immagine di far scorrere via oggetti di valore. Quindi, quando si parla di rubare un portafoglio, si può dire che si è spillato.

Come si scrive la soluzione Spillare

S Savona

P Padova

I Imola

L Livorno

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C N S C O O I E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OCCASIONE" OCCASIONE

