Richard, il regista statunitense di Robin e Marian nei cruciverba: la soluzione è Lester

Home / Soluzioni Cruciverba / Richard, il regista statunitense di Robin e Marian

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Richard, il regista statunitense di Robin e Marian' è 'Lester'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LESTER

Curiosità e Significato di Lester

Non fermarti alla soluzione! Conosci Lester più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Lester.

Perché la soluzione è Lester? Lester è un nome proprio di origine inglese, spesso usato come nome di persona. Può richiamare anche il regista britannico Richard Lester, noto per aver diretto film come Robin e Marian. In ambito più generale, Lester può essere associato a persone o personaggi famosi, ed è anche il nome di alcune località. Insomma, un termine che richiama immediatamente figure di spicco nel mondo del cinema e non solo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Martin regista statunitenseDrew: è un attrice regista conduttrice statunitenseUn Martin regista statunitenseCelebre attore e regista statunitenseRobert regista statunitense

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lester

Se ti sei imbattuto nella definizione "Richard, il regista statunitense di Robin e Marian", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T A A M L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MALATI" MALATI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.