La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quello della staffa si beve per ultimo' è 'Bicchiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BICCHIERE

Curiosità e Significato di Bicchiere

Non fermarti alla soluzione! Conosci Bicchiere più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Bicchiere.

Perché la soluzione è Bicchiere? Il termine bicchiere indica un contenitore di vetro o plastica usato per bere liquidi, come acqua, vino o cocktail. È fondamentale durante i pasti o i brindisi, rappresentando convivialità e festa. La frase suggerisce che, tra gli oggetti menzionati, il bicchiere si prende per ultimo, magari al momento di brindare o concludere il pasto, simbolo di socialità e allegria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un goccetto che si beveSi beve in boccaliLo si beve anche verdeIl brulé si beve caldoSi beve in tazza

Come si scrive la soluzione Bicchiere

Non riesci a risolvere la definizione "Quello della staffa si beve per ultimo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

I Imola

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

