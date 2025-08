Programma per far fronte alla crisi del 73 ing nei cruciverba: la soluzione è Austerity

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Programma per far fronte alla crisi del 73 ing' è 'Austerity'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUSTERITY

Curiosità e Significato di Austerity

Vuoi sapere di più su Austerity? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Austerity.

Perché la soluzione è Austerity? Austerity indica politiche di contenimento della spesa pubblica e riduzione dei servizi per fronteggiare crisi economiche, come quella del 1973. In tempi difficili, si cerca di stabilizzare l’economia limitando gli investimenti e aumentando le tasse, con l’obiettivo di ridurre il debito e ristabilire l’ordine finanziario. È una strategia dura, ma spesso necessaria per superare momenti di grande instabilità economica.

Come si scrive la soluzione Austerity

Se ti sei imbattuto nella definizione "Programma per far fronte alla crisi del 73 ing", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

U Udine

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

T Torino

Y Yacht

