Prodotto per imballaggi nei cruciverba: la soluzione è Polietilene

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Prodotto per imballaggi' è 'Polietilene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLIETILENE

Curiosità e Significato di Polietilene

Hai risolto il cruciverba con Polietilene? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Polietilene.

Perché la soluzione è Polietilene? Il polietilene è un materiale plastico molto diffuso nei prodotti per imballaggi, grazie alla sua flessibilità, resistenza e leggerezza. Viene utilizzato per sacchetti, film estensibili e contenitori, garantendo protezione e conservazione degli oggetti durante il trasporto e lo stoccaggio. La sua versatilità lo rende ideale in molte applicazioni industriali e commerciali, contribuendo a rendere più sicuri e pratici i nostri acquisti quotidiani.

Come si scrive la soluzione Polietilene

Stai cercando la risposta alla definizione "Prodotto per imballaggi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

E Empoli

T Torino

I Imola

L Livorno

E Empoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E I A C R N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CERNIERA" CERNIERA

