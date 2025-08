Pieni fino all orlo nei cruciverba: la soluzione è Ricolmi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pieni fino all orlo' è 'Ricolmi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RICOLMI

Curiosità e Significato di Ricolmi

Vuoi sapere di più su Ricolmi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Ricolmi.

Perché la soluzione è Ricolmi? Ricolmi indica qualcosa che si trova in fondo o al limite di un contenitore, come un bicchiere quasi vuoto o un sacco con poca roba. È un termine che descrive una condizione di quasi esaurimento o di essere ai minimi termini. Utilizzato anche in senso figurato, può riferirsi a risorse o energie molto scarse. Insomma, quando si dice pieni fino all'orlo, si pensa a ciò che sta per finire.

Come si scrive la soluzione Ricolmi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Pieni fino all orlo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

M Milano

I Imola

