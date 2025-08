Pesci ossei come i muggini nei cruciverba: la soluzione è Cefali

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pesci ossei come i muggini' è 'Cefali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CEFALI

Curiosità e Significato di Cefali

La soluzione Cefali di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cefali per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cefali? I cefali sono pesci ossei diffusi in acque temperate e tropicali, noti per il loro corpo compatto e le scaglie dure. Sono spesso riconoscibili per le pinne spinoso e la forma affusolata, e rappresentano una parte importante dell’ecosistema marino. Questi pesci sono anche apprezzati in cucina e studiati per il loro ruolo ecologico, contribuendo a mantenere l’equilibrio naturale negli ambienti acquatici.

Come si scrive la soluzione Cefali

Se "Pesci ossei come i muggini" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

E Empoli

F Firenze

A Ancona

L Livorno

I Imola

