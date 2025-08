Persone che diffondono malattie e pestilenze nei cruciverba: la soluzione è Untori

Home / Soluzioni Cruciverba / Persone che diffondono malattie e pestilenze

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Persone che diffondono malattie e pestilenze' è 'Untori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UNTORI

Curiosità e Significato di Untori

Hai risolto il cruciverba con Untori? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Untori.

Perché la soluzione è Untori? Gli untori sono persone considerate responsabili di diffondere malattie e pestilenze, spesso viste come portatrici di sventura per la comunità. In passato, il termine evocava l’immagine di individui che, volontariamente o involontariamente, trasmettevano malattie contagiose. Oggi, il termine è usato in modo più simbolico o storico, ma rappresenta comunque chi contribuisce alla diffusione di problemi sanitari o sociali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L insieme di persone che realizzano un filmRazza di persone spregevoliRiunire personeLo sono le persone di fiduciaUna coda di persone

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Untori

La definizione "Persone che diffondono malattie e pestilenze" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

U Udine

N Napoli

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C L A N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANAL" CANAL

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.