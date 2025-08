Palline di patate colore marrone chiaro fra nei cruciverba: la soluzione è Noisette

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Palline di patate colore marrone chiaro fra' è 'Noisette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOISETTE

Curiosità e Significato di Noisette

Approfondisci la parola di 8 lettere Noisette: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Noisette? Le noccioline, chiamate anche “noi sette”, sono piccoli frutti secchi di colore marrone chiaro. Sono amate per il loro gusto delicato e vengono spesso gustate come snack o usate in cucina per aromatizzare dolci e salati. Ricche di grassi buoni, le noccioline sono un alleato energetico naturale, perfette per una pausa sana e gustosa.

Come si scrive la soluzione Noisette

Se "Palline di patate colore marrone chiaro fra" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

O Otranto

I Imola

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

