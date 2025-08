Mostrano il dorso in biblioteca nei cruciverba: la soluzione è Libri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mostrano il dorso in biblioteca' è 'Libri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIBRI

Curiosità e Significato di Libri

Vuoi sapere di più su Libri? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Libri.

Perché la soluzione è Libri? La parola libri indica raccolte di pagine scritte o stampate, spesso rilegati insieme, che si trovano in biblioteca o in libreria. Sono strumenti di conoscenza, cultura e intrattenimento, e spesso si mostrano con la copertina frontale, ma anche con il dorso, che permette di identificarli sugli scaffali. È il simbolo della lettura e del sapere, fondamentali per ampliare i propri orizzonti.

Come si scrive la soluzione Libri

Non riesci a risolvere la definizione "Mostrano il dorso in biblioteca"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

I Imola

B Bologna

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A A R S I N I C O O S I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOCIOSANITARIO" SOCIOSANITARIO

