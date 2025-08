Lucida i pavimenticera nei cruciverba: la soluzione è Nave

Home / Soluzioni Cruciverba / Lucida i pavimenticera

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lucida i pavimenticera' è 'Nave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NAVE

Curiosità e Significato di Nave

Non fermarti alla soluzione! Conosci Nave più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Nave.

Perché la soluzione è Nave? La parola nave indica un grande mezzo di trasporto usato in mare, fondamentale per commerciare e viaggiare tra paesi. Può essere un’imbarcazione di grandi dimensioni, come una nave da crociera o una nave cargo. La sua funzione principale è trasportare persone e merci su lunghe distanze, collegando continenti e culture. In sostanza, la nave è il simbolo del viaggio e dello scambio globale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vernice lucidaL ha lucida chi ha le idee chiareTessuto in seta con superficie lucida e irregolareLa parte della scarpa che non si lucidaAppannata non lucida

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nave

Hai trovato la definizione "Lucida i pavimenticera" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

A Ancona

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I G S A L I V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIVIGLIA" SIVIGLIA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.