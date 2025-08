Lo si toglie agli antipatici nei cruciverba: la soluzione è Saluto

SALUTO

Curiosità e Significato di Saluto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Saluto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Saluto? Il termine saluto indica il gesto o la parola con cui si esprime cortesia, affetto o rispetto verso qualcuno, come un sorriso, un cenno o un saluto verbale. È un modo per comunicare amicizia e buon senso, spesso usato per iniziare o concludere un incontro. In breve, il saluto è il modo più semplice e universale per aprire o chiudere una conversazione.

S Savona

A Ancona

L Livorno

U Udine

T Torino

O Otranto

