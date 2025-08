Le sardine d acqua dolce nei cruciverba: la soluzione è Alose

ALOSE

Curiosità e Significato di Alose

Perché la soluzione è Alose? Alose sono pesci d'acqua dolce appartenenti alla famiglia degli salmonidi, noti per essere spesso presenti nei fiumi e nelle acque interne italiane. La loro carne è apprezzata in cucina e rappresentano un'importante risorsa alimentare locale. Conosciute anche come trote di acqua dolce, le alose sono simbolo di biodiversità e tradizione culinaria italiana. Un esempio di come natura e gastronomia si incontrino nella cultura del nostro paese.

Come si scrive la soluzione Alose

A Ancona

L Livorno

O Otranto

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G A R G E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GARAGE" GARAGE

