La capitale dello Stato messicano di Nayarit nei cruciverba: la soluzione è Tepic

Home / Soluzioni Cruciverba / La capitale dello Stato messicano di Nayarit

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La capitale dello Stato messicano di Nayarit' è 'Tepic'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEPIC

Curiosità e Significato di Tepic

La soluzione Tepic di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tepic per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tepic? Tepic è la città principale e capitale dello stato di Nayarit, in Messico. Fondata nel XVI secolo, rappresenta un importante centro culturale e amministrativo della regione, circondata da paesaggi naturali mozzafiato. La sua storia ricca e il suo ruolo strategico la rendono un punto di riferimento fondamentale per chi visita questa area del Messico. Conosciuta anche per la sua cordialità, Tepic è un esempio di tradizione e modernità che si incontrano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo Stato con capitale Salt Lake CityLo Stato che ha per capitale LimaLo Stato con capitale LimaLo Stato balcanico che ha per capitale PodgoricaLo Stato degli USA con capitale Montpelier

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tepic

Non riesci a risolvere la definizione "La capitale dello Stato messicano di Nayarit"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

P Padova

I Imola

C Como

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A I T N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RETINA" RETINA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.