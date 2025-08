L ortaggio che si alterna al bastone nei cruciverba: la soluzione è Carota

CAROTA

Curiosità e Significato di Carota

La parola Carota è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Carota.

Perché la soluzione è Carota? La parola carota indica un ortaggio dalla forma allungata e di colore arancione, molto apprezzato in cucina. Interessante è il suo significato figurato: viene usata per indicare una ricompensa o incentivo, come un premio che stimola a proseguire o migliorare. Quindi, la carota diventa simbolo di motivazione, ma anche di genuinità e salute.

Come si scrive la soluzione Carota

La definizione "L ortaggio che si alterna al bastone" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

R Roma

O Otranto

T Torino

A Ancona

