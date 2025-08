Indietreggiare nei cruciverba: la soluzione è Ritirarsi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Indietreggiare' è 'Ritirarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RITIRARSI

Curiosità e Significato di Ritirarsi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ritirarsi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ritirarsi.

Perché la soluzione è Ritirarsi? Indietreggiare significa spostarsi indietro o arretrare, spesso in modo strategico o precauzionale. È un termine usato sia in ambito militare che quotidiano, per descrivere il gesto di ritirarsi da una posizione o da un impegno. In sintesi, indica un movimento di riposo o di ripensamento, spesso per valutare meglio le proprie mosse e tornare più forti.

S ingrana per indietreggiare

Come si scrive la soluzione Ritirarsi

Stai cercando la risposta alla definizione "Indietreggiare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T U A C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACUTO" ACUTO

