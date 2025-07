Il primo stadio della farfalla nei cruciverba: la soluzione è Larva

LARVA

Curiosità e Significato di Larva

Non fermarti alla soluzione! Conosci Larva più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Larva.

Perché la soluzione è Larva? La parola larva indica lo stadio iniziale di sviluppo di molti insetti, tra cui le farfalle. È la fase in cui l'animale si nutre e cresce all’interno di un bozzolo, prima di trasformarsi nella splendida farfalla adulta. Questo termine è spesso usato anche in senso figurato per descrivere qualcuno in una fase di crescita o di sviluppo. Un simbolo di trasformazione e rinascita.

Come si scrive la soluzione Larva

La definizione "Il primo stadio della farfalla" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

A Ancona

R Roma

V Venezia

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E A O E P S M S R R A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TERRA PROMESSA" TERRA PROMESSA

