Il pesce a... losanga nei cruciverba: la soluzione è Rombo

Home / Soluzioni Cruciverba / Il pesce a... losanga

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il pesce a... losanga' è 'Rombo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROMBO

Curiosità e Significato di Rombo

La parola Rombo è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rombo.

Perché la soluzione è Rombo? Il rombo è un pesce d'acqua salata molto apprezzato in cucina, noto per la sua carne delicata e saporita. Il nome deriva dal suo corpo piatto e schiacciato, simile a una losanga o rombo, che gli permette di nascondersi facilmente sul fondale marino. Un vero e proprio comfort food per chi ama il pesce di qualità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un pesce a losangaFette di pesceGustoso pesce di mareAltro nome del pesce razzaLiberare il pesce pescato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rombo

Stai cercando la risposta alla definizione "Il pesce a... losanga"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

O Otranto

M Milano

B Bologna

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R L T N T I L O E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TORTELLINI" TORTELLINI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.