Il monte Zoncolan si trova in questo territorio nei cruciverba: la soluzione è Carnia

Home / Soluzioni Cruciverba / Il monte Zoncolan si trova in questo territorio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il monte Zoncolan si trova in questo territorio' è 'Carnia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARNIA

Curiosità e Significato di Carnia

La parola Carnia è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Carnia.

Perché la soluzione è Carnia? Carnia è una regione storica e geografica del Friuli Venezia Giulia, nota per i suoi paesaggi montani e tradizioni culturali. Situata tra le Alpi Carniche, rappresenta un angolo di natura selvaggia e autentica, ideale per escursioni e trekking. Quando si parla di Carnia, si fa riferimento a un territorio ricco di storia, arte e natura, perfetto per chi ama immergersi nella bellezza delle montagne italiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Monte su cui si trova la sorgente del TevereIl lago lombardo in cui si trova Monte IsolaIl monte Vinsen si trova in quella occidentaleNel suo territorio a Roma si trova il rione GarbatellaPrincipato in cui si trova Monte Carlo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Carnia

Se "Il monte Zoncolan si trova in questo territorio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

R Roma

N Napoli

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R C O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CROCI" CROCI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.