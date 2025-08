Il Manolo stilista di calzature di lusso nei cruciverba: la soluzione è Blahnik

BLAHNIK

Curiosità e Significato di Blahnik

Perché la soluzione è Blahnik? Manolo Blahnik è un celebre stilista spagnolo di calzature di lusso, famoso per le sue scarpe eleganti e raffinate che uniscono stile e qualità artigianale. Il suo nome è diventato sinonimo di lusso e sartorialità nel mondo della moda, conquistando anche star e fashion lover. Quando si parla di calzature di alta classe, il suo nome rappresenta il massimo dell’eleganza.

Come si scrive la soluzione Blahnik

B Bologna

L Livorno

A Ancona

H Hotel

N Napoli

I Imola

K Kappa

