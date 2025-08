I rilievi dei velluti nei cruciverba: la soluzione è Costine

Home / Soluzioni Cruciverba / I rilievi dei velluti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I rilievi dei velluti' è 'Costine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COSTINE

Curiosità e Significato di Costine

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Costine, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Costine? COSTINE è il termine che indica le piccole coste o righe in rilievo presenti sulle superfici di velluti e tessuti simili, create durante la lavorazione per conferire eleganza e texture. Sono dettagli che arricchiscono l’aspetto e la sensazione dei tessuti, rendendoli unici e raffinati. Questi rilievi sono spesso apprezzati in moda e arredamento, aggiungendo un tocco di classe agli oggetti di uso quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I rilievi di certi vellutiUn gruppo di rilievi nel ViterbeseRilievi di cemento che delimitano la corsia preferenzialeEliminare i rilieviTerreni senza rilievi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Costine

Hai trovato la definizione "I rilievi dei velluti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I D F A I T C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FATIDICA" FATIDICA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.