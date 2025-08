Hanno il nome in copertina nei cruciverba: la soluzione è Autori

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Hanno il nome in copertina' è 'Autori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUTORI

Curiosità e Significato di Autori

Hai risolto il cruciverba con Autori? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Autori.

Perché la soluzione è Autori? Autori sono coloro che scrivono un'opera, come libri, articoli o canzoni. Il termine indica chi crea contenuti originali e li firma con il proprio nome, spesso in copertina o in evidenza. Conoscere gli autori permette di riconoscere chi ha dato vita a un'opera, valorizzando il loro talento e contribuendo alla cultura condivisa.

Come si scrive la soluzione Autori

Stai cercando la risposta alla definizione "Hanno il nome in copertina"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

