La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Guida Dante nel Paradiso' è 'Beatrice'.

BEATRICE

Perché la soluzione è Beatrice? Beatrice è il nome di una figura simbolica e amata, rappresentante la guida spirituale e l'ispirazione divina nella poesia di Dante. Nel Paradiso, ella accompagna Dante verso la perfezione celeste, incarnando la purezza e l’amore divino. La sua presenza è fondamentale per comprendere il percorso di elevazione dell’anima, rendendo il suo nome un simbolo di luce e saggezza eterna.

Il Damiani che Dante ricorda nel Paradiso
Fa da guida a Dante nell Inferno
La guida di Dante attraverso Inferno e Purgatorio
Conduzione guida di Martin Scorsese
Guida la flotta

B Bologna

E Empoli

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

